Жителям Подмосковья вернули свыше 112 миллионов рублей переплаты за ЖКУ с начала года | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 16:46 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья вернули свыше 112 миллионов рублей переплаты за ЖКУ с начала года пресс-служба Госжилинспекции Московской области

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В Московской области благодаря Госжилинспекции жителям вернули 112 миллионов 425 тысяч рублей переплаты за жилищно-коммунальные услуги с начала года. В сентябре сумма перерасчетов составила почти 26 миллионов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнила руководитель ГЖИ Ольга Федина, практически все перерасчеты в сентябре пришлись на корректировку платы за отопление в Люберцах, Ленинском и Наро-Фоминском округах.

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«Не существует маленьких ошибок в платежах за коммунальные услуги. Любая должна быть обнаружена и исправлена. Поэтому управляющие компании обязаны чутко реагировать на сигналы жителей и при малейшем сомнении проверять начисления и выдавать исправленные платежные документы. Прозрачность в этом вопросе остается одним из приоритетных направлений работы надзорного ведомства», — отметила Ольга Федина.

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Лидером по числу перерасчетов остается отопление — жителям 13 городских округов с начала года вернули по этой статье 100 миллионов 998 тысяч рублей. На втором месте ошибки в начислениях за обращение

Ранее стало известно, что в Орехово-Зуевском городском округе отработали действия при аварийном отключении энергии.

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