Подмосковье 16 ноября 2022, 13:48 Жителям Подмосковья вернули свыше 102 миллионов рублей переплаты за отопление с начала года

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Госжилинспекция Подмосковья держит на контроле законность начислений за отопление в Подмосковье. С начала года жителям региона вернули более 102 миллионов рублей переплаты, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Начисления за отопление в многоквартирных домах проводят на основе показателей общедомового счетчика или по нормативам. В случае, если прибор учета установлен, плату могут назначать по фактическому потреблению в течение отопительного периода или в течение календарного года. В последнем случае платежи выставляют каждый месяц равными долями по итогам года, а в начале следующего года проводят корректировку.

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Ольга Федина пояснила, что ГЖИ постоянно контролирует соблюдение законных требований при начислении платы, потому что коммунальные организации могут допускать ошибки по разным причинам.

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«С начала 2022 года мы добились проведения возврата жителям свыше 102 миллионов рублей, переплаченных за тепло. Это более 80% общей суммы перерасчетов в Подмосковье», — сообщила она.

При начислении «платы по 1/12» корректировку могут не сделать вовремя или провести ее неверно — это одно из самых частых нарушений. Также управляющие компании часто учитывают меньшую общую площадь помещений по сравнению с данными техпаспорта, из-за чего собственникам приходится платить больше.

Чтобы добиться перерасчета, владельцы квартир должны обратиться в УК или ресурсоснабжающую организацию.

«Именно они обязаны производить проверку правильности размера начисленной платы, штрафов и пеней непосредственно при обращении жителя», — отметила Ольга Федина.

После проверки собственник получит документы, содержащие правильно начисленные платежи.

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