Подмосковье 06 декабря 2022, 13:06 Жителям Подмосковья вернули почти 120 миллионов рублей переплаты за ЖКУ с начала года

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Госжилинспекция Подмосковья помогла вернуть 119 миллионов 196 тысяч рублей, неправомерно начисленных за ЖКУ в 2022 году. Об этом сообщила руководитель ведомства Ольга Федина.

Максимальное количество неправомерных счетов было выставлено за отопление. Жители переплатили за горячие батареи 102,6 миллиона рублей в 14 городских округах. Наибольшие суммы вернули абонентам Ленинского округа — 33,3 миллиона рублей.

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Следующая распространенная ошибка в начислениях — за обращение с твердыми коммунальными отходами. Сумма перерасчетов в четырех муниципалитетах составила 8,3 миллиона рублей, при этом большая часть (4,8 миллиона) пришлась на Серпухов.

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Перерасчеты за горячее водоснабжение находятся на третьей позиции — 3,2 миллиона в шести городских округах. Наиболее значительная сумма возврата — в Орехово-Зуеве (три миллиона 148 тысяч рублей).

Также жители Подмосковья получили излишне уплаченные суммы за общедомовые нужды, содержание жилого помещения и холодное водоснабжение.

Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина напомнила: при возникновении вопросов по квитанции за ЖКУ необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Они обязаны произвести проверку начислений и выдать документы. Если такие данные предоставить отказываются, это повод обратиться в Госжилинспекцию.

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