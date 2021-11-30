Жителям Подмосковья вернули 69 миллионов рублей переплаты за коммуналку с января

Подмосковные инспекторы помогли жителям вернуть около 69 миллионов рублей переплаты за коммуналку с начала года. Они выполнили почти тысячу проверок начислений и выдали предписания.

Это коснулось 36 городских округов Подмосковья, рассказала глава Госжилинспекции Ольга Федина. По ее словам, лишь за ноябрь жителям вернули 1,7 миллиона рублей.

Хочется напомнить управляющим компаниям, что их долг — при первом обращении жителей сверить начисления и выдать документы уже с правильными расчетами Ольга Федина.

Однако так происходит не всегда. Если УК не идет навстречу, Федина посоветовала сразу обращаться в Госжилинспекцию.

«Мы всегда готовы защитить права жителей Подмосковья», — подчеркнула она.

Самые большие суммы перерасчетов оказались в Химках — 11,8 миллионов рублей. Причем 88% от всех возвратов в этом городском округе пришлось на отопление.

Следом идут Наро-Фоминск, Красногорск, Подольск. Всего с начала года инспекторы выполнили 887 проверок и выдали 430 предписаний.

Как связаться с ГЖИ?

Обратиться в областную Госжилинспекцию можно письмом по адресу: г. о. Одинцово, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом № 1А.

Также это можно сделать через портал ГИС ЖКХ и сайт ГЖИ.