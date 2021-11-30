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    30 ноября 2021, 13:12

    Жителям Подмосковья вернули 69 миллионов рублей переплаты за коммуналку с января

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковные инспекторы помогли жителям вернуть около 69 миллионов рублей переплаты за коммуналку с начала года. Они выполнили почти тысячу проверок начислений и выдали предписания.

    Жителям Подмосковья вернули 69 миллионов рублей переплаты за коммуналку с января | Изображение 1

    Это коснулось 36 городских округов Подмосковья, рассказала глава Госжилинспекции Ольга Федина. По ее словам, лишь за ноябрь жителям вернули 1,7 миллиона рублей.

    Хочется напомнить управляющим компаниям, что их долг — при первом обращении жителей сверить начисления и выдать документы уже с правильными расчетами

    Ольга Федина.

    Однако так происходит не всегда. Если УК не идет навстречу, Федина посоветовала сразу обращаться в Госжилинспекцию.

    «Мы всегда готовы защитить права жителей Подмосковья», — подчеркнула она.

    Самые большие суммы перерасчетов оказались в Химках — 11,8 миллионов рублей. Причем 88% от всех возвратов в этом городском округе пришлось на отопление.

    Следом идут Наро-Фоминск, Красногорск, Подольск. Всего с начала года инспекторы выполнили 887 проверок и выдали 430 предписаний.

    Как связаться с ГЖИ?

    Обратиться в областную Госжилинспекцию можно письмом по адресу: г. о. Одинцово, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом № 1А.

    Также это можно сделать через портал ГИС ЖКХ и сайт ГЖИ.