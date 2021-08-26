Жителям Подмосковья вернули более 54,5 миллиона рублей переплаты за ЖКУ
Госжилинспекция помогла жителям Московской области вернуть деньги за переплату по коммунальным платежам. За этот год люди получили назад 54 804 620 рублей — ведомство выдало 314 предписаний по перерасчетам и провело 613 проверок по обращениям граждан.
Чаще всего перерасчеты проводили по оплате отопления. Заявления поступили от жителей 19 муниципалитетов Подмосковья — в общей сложности им вернули 38 169 224 рублей. На втором месте по количеству возмещенных средств оказались перерасчеты за вывоз ТКО. Жителям семи городских округов вернули 6 634 979 рублей.
На переплаты по электроэнергии жаловались жители Подольска и Дмитрова — в результате перерасчетов они сэкономили 3 074 596 рублей. При этом в 15 городских округах провели перерасчеты за горячее и холодное водоснабжение — заявителям вернули 1 848 204 рубля. Возвраты за общедомовые нужды составили 1 153 331 рубль.
В августе перерасчеты провели для жителей девяти городских округов Московской области: Красногорск (9 488 779), Наро-Фоминский (9 759 248), Солнечногорск (239 408), Чехов (2 974 184), Воскресенск (14 551), Одинцовский (3 886 095), Егорьевск (1 102 033), Котельники (1 077 434) и Орехово-Зуевский (978 078).
При обнаружении неточности в счетах за коммунальные услуги нужно обращаться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, если с ней заключен прямой договор. Такой совет дала глава областного надзорного ведомства Ольга Федина.
«Заявителю должны немедленно выдать документы, содержащие правильно начисленные платежи и по его желанию заверенные подписью и печатью руководителя. Если же организации отказываются исправлять ошибку в платежке или не желают возмещать переплату, имеет смысл написать официальное обращение в Госжилинспекцию», — подчеркнула она.
Сделать это можно одним из трех способов: через портал ГИС ЖКХ (при условии регистрации на сайте госуслуг), через форму обратной связи на сайте (с обязательной регистрацией в ЕСИА) или «Почтой России» по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км. Рублево-Успенского шоссе, д. 1А.