Жителям Подмосковья вернули 67 миллионов рублей переплаты за коммуналку с января

Почти 67 миллионов рублей переплаты за коммунальные услуги вернули жителям Подмосковья с начала года. Это сделали по по решениям областной Госжилинспекции.

Инспекторы выполнили уже 860 проверок по начислениям за коммунальные услуги. Почти в половине случаев они выявили несоответствия и выдали 418 предписаний компаниям.

Как подчеркнула руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина, это коснулось 32 городских округов.

«Какой бы незначительной не казалась сумма ошибки, все УК обязаны сверить начисления, как только с таким вопросом к ним обратились жители», — объяснила она.

Федина рассказала, что сразу после этого УК обязаны выдать платежки с корректными начислениями, в которых уже точно нет ошибок.

Если этого не происходит, можете обращаться в Госжилинспекцию. Мы готовы защитить права жителей Подмосковья Ольга Федина.

Больше всего ошибок инспекторы выявили в счетах за отопление — жителям 24 городских округов вернули более 46,5 миллиона рублей.

Следом идут начисления за вывоз мусора, оплата электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения.

Обратиться в Госжилинспекцию можно письмом по адресу: Московская область, г. о. Одинцово, с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км. Рублево-Успенского шоссе, д. №1А.

Также это можно сделать через портал ГИС ЖКХ или официальный сайт ГЖИ.