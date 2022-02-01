Жителям Подмосковья вернули 1,7 миллиона рублей переплат за коммуналку в январе

Инспекторы Подмосковья помогли жителям вернуть более 1,7 миллиона рублей переплаты за коммуналку в январе. В основном это коснулось отопления.

Как сообщила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина, за месяц состоялось 40 проверок в 12 округах. Выдали 16 предписаний.

Деньги вернули жителям четырех округов. Это Красногорск, Егорьевск, Серпухов и Подольск. Например, за отопление перечислили более миллиона рублей.

Также много ошибок нашли в счетах за вывоз коммунальных отходов. В результате жителям Серпухова вернули свыше 561 тысячи рублей.

Завышенные платежки оказались и за общедомовые нужды, электричество, холодное и горячее водоснабжение.

«Основанием для перерасчета может стать некачественно и не в полном объеме или несвоевременно оказанная услуга. Сверять начисления УК обязаны немедленно — при первом обращении жителей», — подчеркнула Федина.

Она добавила, что если этого не происходит, то жители могут обратиться в Госжилинспекцию.

«Мы всегда готовы защитить права жителей Подмосковья», — заключила Ольга Федина.

Обратиться в областную Госжилинспекцию можно письмом по адресу: г. о. Одинцово, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом № 1А.

Также это можно сделать через портал ГИС ЖКХ и сайт ГЖИ.