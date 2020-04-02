Жителям Подмосковья в период самоизоляции помогут психологи областного Минспорта

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков напомнил, что в системе подведомственных учреждений есть большое количество психологов, которые помогают спортсменам завоевывать самые высокие награды.

«Каждому человеку в непростое время свойственно задавать вопросы, на которые у него нет ответов. <…> И все, кто оставит заявку на портале „Живу спортом“, в режиме реального времени могут пообщаться с этими специалистами», — обратил внимание Терюшков.

Соответствующая форма для заявки на получение психологической помощи онлайн уже есть на сайте живуспортом.рф.

С 29 марта в Московской области ужесточен режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Из дома можно выходить лишь в крайних случаях: поход в магазин, аптеку, к врачу, выброс мусора и выгул домашнего животного на расстоянии 100 метров от места проживания.