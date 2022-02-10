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    10 февраля 2022, 10:09

    Жителям Подмосковья упростили выдачу справки для бесплатного протезирования зубов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Получение справки для бесплатного протезирования зубов упростили на «Госуслугах» в Подмосковье. Теперь жителям требуется в три раза меньше документов для оформления.

    Жителям Подмосковья упростили выдачу справки для бесплатного протезирования зубов | Изображение 1

    Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, на «Госуслугах» стало проще подтвердить право на бесплатное протезирование зубов.

    Список документов сократили в три раза. Для некоторых категорий льготников достаточно заполнить электронную форму и отправить заявление

    Надежда Куртяник.

    По ее словам, жителям поступит ответ в течение семи рабочих дней. Он придет в личный кабинет заявителя на «Госуслугах» Подмосковья.

    Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога есть у ветеранов труда, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и других льготников.

    Услуга уже доступна по ссылке. Она бесплатная. В результате заявитель онлайн получит решение и справку.

    Ее потребуется предоставить в медицинскую организацию Подмосковья. Затем жителя включат в реестр тех, у кого есть право на бесплатное зубопротезирование.