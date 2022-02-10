Жителям Подмосковья упростили выдачу справки для бесплатного протезирования зубов

Получение справки для бесплатного протезирования зубов упростили на «Госуслугах» в Подмосковье. Теперь жителям требуется в три раза меньше документов для оформления.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, на «Госуслугах» стало проще подтвердить право на бесплатное протезирование зубов.

Список документов сократили в три раза. Для некоторых категорий льготников достаточно заполнить электронную форму и отправить заявление Надежда Куртяник.

По ее словам, жителям поступит ответ в течение семи рабочих дней. Он придет в личный кабинет заявителя на «Госуслугах» Подмосковья.

Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога есть у ветеранов труда, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и других льготников.

Услуга уже доступна по ссылке. Она бесплатная. В результате заявитель онлайн получит решение и справку.

Ее потребуется предоставить в медицинскую организацию Подмосковья. Затем жителя включат в реестр тех, у кого есть право на бесплатное зубопротезирование.