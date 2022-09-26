Сайт единого расчетного центра обновили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 14:24 Поделиться Telegram

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Viber Сайт единого расчетного центра обновили в Подмосковье

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Жители Подмосковья могут воспользоваться обновленной версией сайта МосОблЕИРЦ. Там появилась более удобная навигация, открыта версия для слабовидящих. Там также разместили интерактивную карту офисов, на которой можно построить собственный путь, действует отдельный раздел для обращений клиентов, возрос список ответов на вопросы и многое другое.

Как отметил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья, сейчас эта сфера усиленно двигается в направлении цифровизации.

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«В Подмосковье мы успешно решаем задачи по переводу сферы ЖКХ в „цифру“, что позволяет в разы повысить эффективность его функционирования, на порядок снизить трудозатраты и время на принятие управленческих решений, а также существенно повысить скорость реакции и обработки обращений жителей, постоянно в режиме онлайн совершенствуя и развивая весь комплекс ЖКХ. Все это нам позволяет с уверенностью сказать, что цифровизация Московской области активно развивается», — сказал Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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Он отметил, что теперь у жителей Подмосковья все чаще бывает возможность обратиться в ту или иную службу без выезда в офис. Можно просто зайти на сайт в личный кабинет МосОблЕИРЦ, которым пользуются уже больше полутора миллионов человек. Там доступен личный кабинет, все данные о том, как читать платежные документы, как их правильно оплачивать, как передавать все показания. Оставить свои отзывы о том, как работает обновленный сайт, можно в соответствующем разделе.

В Московской области продолжают переводить все больше услуг в цифровой формат. Сейчас не выходя из дома можно заказать еду, такси, подарки близким и многое другое. Переводят в режим онлайн и государственные услуги. Подробнее об этом рассказал Андрей Воробьев.

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