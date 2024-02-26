Подмосковье 26 февраля 2024, 14:56 Жителям Подмосковья сообщили о смещении сроков доставки квитанций за услуги ЖКХ в марте МосОблЕИРЦ

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Жителям Московской области рассказали, что счета на оплату коммунальных услуг за февраль будут выставлены немного позже обычного — до 5 марта. Срок выпуска квитанций сдвигается из-за того, что февраль короткий месяц. Поэтому специалистам потребуется дополнительное время для формирования платежных документов.

Большинство клиентов МосОблЕИРЦ смогут оплатить счета уже 1 марта. Документы будут доступны в личном кабинете. Рекомендованный срок оплаты — до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они позволят поднять качество теплоснабжения потребителей в регионе, а также предотвратить возможные нарушения.

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