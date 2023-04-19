Подмосковье 19 апреля 2023, 21:09 Жителям Подмосковья смогут проверить взносы на капремонт в личном кабинете Фонд капитального ремонта

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Жителям Московской области напомнили о возможности проверить свои взносы на капитальный ремонт через личный кабинет в онлайн-формате на сайте Фонда. Вход в него можно найти по ссылке.

«Для удобства собственников на сайте нашего Фонда капитального ремонта создан личный кабинет, где каждый житель может проконтролировать оплаты, совершенные напрямую или через платежного агента, а также увидеть результаты перерасчета», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Данный функционал доступен только для владельцев квартир, чьи многоквартирные дома выбрали способ накопления «общий котел». При регистрации в личном кабинете следует указать фамилию, имя, электронную почту, логин и пароль. В него можно зайти через портал госуслуг.

В разделе «Добавить лицевой счет» необходимо прописать его номер. После этого появится информация о начисленных и оплаченных взносах по помещению. Ее можно найти в разделах «Расчеты» и «Детализация».

Платежи, внесенные через единый расчетный агент ООО «МосОблЕИРЦ» или напрямую в Фонд, отражаются в личном кабинете в течение трех рабочих дней.

«Личный кабинет доступен для любого собственника круглосуточно. Жители региона могут проверить оплату, задолженность и перерасчет в любое удобное для них время», — добавил гендиректор Фонда капремонта региона Валерий Николов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

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