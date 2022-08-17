Жителям Подмосковья рекомендовали не оставлять брошенные автомобили во дворах

От брошенных автомобилей, которые долгое время занимают во дворах парковочные места, рекомендовали вовремя избавляться. Такой совет жителям Московской области дало Главное управление содержания территории региона (ГУСТ).

Нередко во дворах можно видеть автомобили, которые давно превратились в ржавые останки транспортного средства, отметила руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова. Такие машины мешают уборке, занимают парковочные места и портят эстетический вид двора. Чтобы избежать этого, такие автомобили надо вовремя утилизировать.

«Во-первых, необходимо направить сведения о выявленных брошенных ТС в специальную комиссию в администрации округа. Далее составляется акт осмотра, с помощью ГИБДД начинаются поиски владельца автомобиля. Если он обнаружен — ему предлагают самостоятельно вывезти брошенных автомобиль, если нет — по решению суда автомобиль признают бесхозяйным, вывозят и сдают на металлолом. Чистота двора и ответственность за брошенный автомобиль — в руках самих жильцов», — отметила Аипова.

Жители Подмосковья могут сообщить о местонахождении брошенного автомобиля на портал «Добродел» или в территориальный отдел ГУСТ. Тогда органы местного самоуправления обратятся в суд, чтобы признать таких транспортных средств бесхозяйными и переместить их на спецстоянку.