Жителям Подмосковья разрешили посещать ночные клубы и дискотеки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое снимает ряд введенных из-за коронавируса ограничений. Это стало возможным из-за уменьшения количества новых заболеваний и массовой вакцинации всех желающих жителей.

Постановление опубликовали на портале регионального правительства. Для жителей области сняли запрет на посещение ночных клубов, дискотек и аналогичных объектов. Их можно будет посещать с понедельника.

Кроме того, с 7 февраля в Подмосковье возобновили очное обучение для студентов вузов. Им также разблокировали социальные карты, которые позволяют выгодно добираться до учебного заведения.

Оперштаб региона сообщил, что за последние сутки в регионе зафиксировали более 900 новых случаев заражения коронавирусом.

«2790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 6 по 8 февраля. В том числе 912 случаев заболевания — за минувшие сутки», — сказано в сообщении.

С начала пандемии в Подмосковье зафиксировали 202 203 случая заражения инфекцией. Поправились 161 059 человек, еще 4036 пациентов скончались.