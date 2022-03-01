Жителям Подмосковья разрешили направить маткапитал на газификацию

С 1 марта у жителей Московской области появилась возможность оплатить счета за услуги газификации жилья средствами регионального маткапитала. Заявку на это можно подать на портале госуслуг Подмосковья.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно соблюсти два условия. Дом должен быть официально зарегистрирован, а в населенном пункте должна существовать магистральная труба. Если эти условия выполнены, газ бесплатно протянут до границ участка по программе соцгазификации. Тогда семье нужно будет лишь оплатить проведение оборудования внутри домовладения.

Средства регионального маткапитала можно будет направить на оплату пакета оборудования с установкой. Сейчас в Московской области выдано более 224 тысяч сертификатов. Деньги можно использовать на улучшение жилищных условий и образование детей. Кроме того, можно оформить получение ежегодной выплаты.