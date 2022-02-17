Жителям Подмосковья разрешили использовать маткапитал для газификации частных домов

Многодетные семьи, ветераны войны, инвалиды и некоторые другие группы жителей Подмосковья получат дополнительную поддержку для газификации домов. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Сегодня мы приняли новые меры поддержки, направленные на помощь людям при осуществлении газификации индивидуального жилищного строительства. В Подмосковье большое количество семей живет или планирует начать жить в частных домах, поэтому для нас эта работа особенно актуальна», — сказал Брынцалов.

Депутаты Мособлдумы изменили закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». В новой редакции говорится о дополнительной компенсационной выплате многодетным семьям, праве использовать региональный маткапитал для газификации дома.

«Семьи, имеющие сертификат на региональный материнский капитал и воспитывающие четырех и более детей, а также троих, но при условии, что третий был рожден или усыновлен в период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года, получат две компенсационные выплаты», — добавил председатель Мособлдумы.

Им выплатят по 50 тысяч рублей в 2022 и 2023 годах. При газификации домовладения выплату также смогут получить:

— семьи, являющиеся получателями пособий на ребенка;

— семьи, где есть люди, получающие пенсию со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум в 12 683 рублей;

— одинокие пенсионеры, получающие пенсию и имеющие доход, не превышающий 12 683 рублей;

— труженики тыла;

— инвалиды ВОВ, участники ВОВ, вдовы участников ВОВ, не вступившие в повторный брак;

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

— лица награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».

Меру поддержки можно будет получить, если человек или семья являются собственниками нуждающегося в газификации частного дома, прописаны там.

Брынцалов добавил, что закон предусматривает оплату стоимости газового оборудования, но не более 80 тысяч рублей, а также 100% оплату выполненных работ по газификации дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить все частные дома в регионе договорами по газу к концу 2022 года.