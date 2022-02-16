Жителям Подмосковья разрешат использовать региональный маткапитал для газификации частных домов

Жителям Московской области могут разрешить использовать региональный маткапитал для газификации частных домов. Областной парламент рассмотрит законопроект 17 февраля.

«Сегодня в Подмосковье более тысячи семей, имеющих не потраченный сертификат на региональный материнский капитал и нуждающихся в газификации. Если закон будет принят, у них появится возможность получить компенсацию и сделать условия проживания значительно комфортнее», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что решение находится в рамках трех задач по программе социальной газификации, которые поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На заседании региональный парламент рассмотрит еще и документ о компенсационной выплате многодетным семьям.

«Семьи, имеющие сертификат на региональный материнский капитал и воспитывающие четырех и более детей, а также троих, но при условии, что третий был рожден или усыновлен в период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года, получат две компенсационные выплаты», — сообщил Брынцалов.

Он добавил, что в 2022 году выплата составит 50 тысяч рублей. Такую же сумму многодетные семьи получат в 2023 году.