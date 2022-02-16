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    16 февраля 2022, 02:56

    Жителям Подмосковья разрешат использовать региональный маткапитал для газификации частных домов

    Дарья Бунякова

    Жителям Московской области могут разрешить использовать региональный маткапитал для газификации частных домов. Областной парламент рассмотрит законопроект 17 февраля.

    Жителям Подмосковья разрешат использовать региональный маткапитал для газификации частных домов

    «Сегодня в Подмосковье более тысячи семей, имеющих не потраченный сертификат на региональный материнский капитал и нуждающихся в газификации. Если закон будет принят, у них появится возможность получить компенсацию и сделать условия проживания значительно комфортнее», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    Он уточнил, что решение находится в рамках трех задач по программе социальной газификации, которые поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На заседании региональный парламент рассмотрит еще и документ о компенсационной выплате многодетным семьям.

    «Семьи, имеющие сертификат на региональный материнский капитал и воспитывающие четырех и более детей, а также троих, но при условии, что третий был рожден или усыновлен в период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года, получат две компенсационные выплаты», — сообщил Брынцалов.

    Он добавил, что в 2022 году выплата составит 50 тысяч рублей. Такую же сумму многодетные семьи получат в 2023 году.