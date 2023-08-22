Подмосковье 22 августа 2023, 17:03 Жителям Подмосковья разъяснят земельное законодательство 24 августа Фото: unsplash.com

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Управление Росреестра по Московской области проведет «горячую телефонную линию» 24 августа. Мероприятие приурочили к 15-летию ведомства.

Жители региона смогут узнать подробности земельного законодательства, о профилактических метрах, санкциях за нарушения законов и другие вопросы. Звонки будут принимать по телефону: 8 (495) 223-45-41

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«Государственный земельный надзор Росреестра направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований земельного законодательства. Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям», — заявила начальник отдела государственного земельного надзора управления Вероника Маккамбаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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