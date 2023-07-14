Подмосковье 14 июля 2023, 13:06 Жителям Подмосковья разъяснили стандарты укладки дорожного покрытия в парках и аллеях Министерство благоустройства Московской области

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В рамках благоустройства территорий в Подмосковье обустраивают пешеходные зоны. В министерстве благоустройства Московской области заявили, что при укладке покрытия необходимо не только применять современные качественные материалы, но и соблюдать технологии.

В зависимости от локации используют разные материалы. Так, на транзитных зонах используют более износостойкий материал, для покрытия центральных аллей — бетонную плитку, а велодорожки выполняются из асфальтобетона. Небольшие прогулочные дорожки в природных местах укладывают из гранитного отсева.

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Ширина дорожек также имеет значение для комфортного и безопасного пребывания на общественных территориях. Центральные аллеи и главные дорожки по стандарту должны быть шириной от 3,5 до пяти метров, велодорожки — от метра, а тротуары — от 2,5 метров в ширину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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