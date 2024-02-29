Подмосковье 29 февраля 2024, 20:28 Жителям Подмосковья разъяснили порядок получения разрешения на использование земельного участка Пресс-служба Минимущества МО

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Большинство жителей Подмосковья привыкли пользоваться цифровыми услугами. Сделки с землей, предоставление разрешений — все это можно оформить онлайн, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что новая рубрика «Земельные услуги в цифре» будет посвящена всем услугам, предоставляемым на территории Подмосковья.

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«Для нас принципиально важно, чтобы услуги и сервисы были не только доступны и удобны, но и просты в получении», — отметила Наталья Адигамова.

Первая услуга — «Выдача разрешения на использование земельного участка Московской области». За ее получением могут обратиться физические и юридические лица. Она предоставляется абсолютно бесплатно в течение восьми рабочих дней. Информация будет автоматически отправлена в личный кабинет РПГУ или на почту заявителя, но также есть возможность узнать статус заявления через сервис на портале РПГУ.

Разрешение выдаются на разные сроки в зависимости от целей использования земельного участка: от одного года до срока действия лицензии или договора. Для получения услуги необходимо предоставить подписанное заявление, документ, удостоверяющий личность, полномочия представителя (если имеется), а также схему участка на кадастровом плане.

В 2023 году данной услугой воспользовались 99 человек и организаций из Подмосковья.

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