Подмосковье 27 января 2023, 13:26 Жителям Подмосковья разъяснили порядок подачи заявления на расторжение брака через «Госуслуги»

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Подать заявление на расторжение брака жители Подмосковья могут онлайн с помощью регионального портала госуслуг. Главное управление ЗАГС Московской области информирует: чтобы воспользоваться этой возможностью, заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись на платформе.

Для дистанционной подачи заявления жители Подмосковья должны получить решение суда. После этого заявитель выбирает любой орган ЗАГС России, а также свободную дату и время, когда ему надо явиться. Государственная пошлина на портале составляет 650 рублей. Отмечается, что с 1 января 2023 года скидка в размере 30% отменена.

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