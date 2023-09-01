Подмосковье 01 сентября 2023, 12:47 Жителям Подмосковья разъяснили особенности участия в дистанционном голосовании на выборах

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Совсем скоро в Подмосковье пройдут выборы. Жители будут голосовать за губернатора региона 8, 9 и 10 сентября. Кроме того, состоятся дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому избирательному округу № 17, а также станет известно, кто войдет в Советы депутатов в десяти городских округах.

«Мы видим, что некоторые кандидаты в губернаторы работают индивидуально. Сделали на этом акцент. Действительно, приходят индивидуальные поздравления, индивидуальные обращения, отчеты о той или иной сделанной работе, которая была проделана на конкретной улице или в конкретном городе», — отметил председатель комиссии по делам молодежи ОП Московской области Дмитрий Шалыгин.

Впервые избиратели региона смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Чтобы воспользоваться уникальным шансом и проголосовать удаленно, жителям Подмосковья следует зарегистрироваться до 4 сентября в МФЦ, территориальном избиркоме или избирательном участке.

Чтобы принять участие в ДЭГ, необходимо иметь активное избирательное право и подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Избиратели также смогут отозвать заявление, чтобы проголосовать лично на участке.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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