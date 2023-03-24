Подмосковье 24 марта 2023, 13:16 Жителям Подмосковья разъяснили основания для расторжения брака

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ЗАГС Подмосковья объясняет жителям, что является основанием для государственной регистрации расторжения брака.

Брак расторгается, если супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, подали совместное заявление. Также основанием является заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, и вступившее в законную силу решение суда в отношении другого супруга, если он признан безвестно отсутствующим, недееспособным или лишен свободы на срок свыше трех лет.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил сертификат на трехкомнатную квартиру семье добровольца СВО из Подольска. После ранения мужчина прошел лечение в госпитале и вернулся домой, где его ждали жена и двое сыновей.

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