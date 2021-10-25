Музеи, экофермы и зоопарки. Жителям Подмосковья разъяснили ограничения туризма с 28 октября по 7 ноября

Из-за подъема заболеваемости ковидом сфера туризма в Подмосковье возьмет паузу с 28 октября по 7 ноября. Но что-то приостановят, а куда-то еще можно будет попасть. Сделать это удастся при строгом соблюдении правил.

В комитете по туризму Московской области напомнили, что во время пандемии пенсионеры — в особой группе риска. Из-за этого приостановят экскурсионные туры проекта «Активное долголетие».

Музеи будут работать, но с заполняемостью не более 50% и с обязательным условием: у всех посетителей должны быть QR-коды, маски, перчатки.

Также можно будет посещать зоопарки на свежем воздухе, экофермы и заповедники. Не запретят и экскурсии на улице.

Нерабочие дни объявили в Московской области с 28 октября по 7 ноября. Работу торговых центров и других магазинов на этот период приостановят.

Исключение сделают для продуктовых магазинов и тех, где продают товары первой необходимости.

Также можно будет заказывать доставку из онлайн-магазинов. В обычном режиме продолжат работать аптеки.

Закроют общепит, кроме доставок и работы навынос, салоны красоты, физкультурные комплексы, кинотеатры и концертные залы.