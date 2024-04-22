Подмосковье 22 апреля 2024, 16:49 Жителям Подмосковья разъяснили меры соцподдержки инвалидов Министерство социального развития Подмосковья

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Широкий спектр мер социальной поддержки действует на территории Московской области. Программы включают предоставление ежемесячной денежной выплаты на уход за инвалидами.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой, жители региона, ухаживающие за инвалидами I и II групп, могут получать ежемесячную выплату в размере 28 тысяч рублей.

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«Такую поддержку уже получили более двух тысяч жителей», — указала Людмила Болатаева.

По информации Министерства социального развития Московской области, на эту меру могут претендовать жители от 18 до 65 лет, заботящиеся о инвалиде I и II группы, нуждающемся в стационарном социальном обслуживании. В региональном бюджете предусмотрено выделение почти 420 миллионов рублей на данную программу поддержки.

Оформить ежемесячную выплату можно на специальном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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