Подмосковье 03 декабря 2022, 16:38 Жителям Подмосковья расскажут в парках, как заботиться о белках зимой

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Познавательная программа «Знакомьтесь, белка!» пройдет в 57 парках Подмосковья 4 декабря. Для посетителей подготовлены интерактивные уроки, мастер-классы и неожиданные встречи. Для посетителей подготовлены интерактивные уроки, мастер-классы и неожиданные встречи.

На мероприятии гостям расскажут, чем можно подкармливать белок и птиц зимой, а чем нет. Все желающие смогут посетить мастер-классы по изготовлению кормушек и поучаствовать в викторинах.

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В Орехово-Зуевском парке культуры и отдыха «НХЛ» посетителей ждет сюрприз — встреча с «говорящей» белкой. Для гостей парка «Ривьера» в округе Можайск подготовлена интерактивная экскурсия «Трудно зиму зимовать», а также мастер-классы «Экологическая кормушка» и «Вкусняшки для животных». В Жуковском парке у горожан будет возможность покормить белку, а после сфотографироваться с ней. В Талдомском округе в парке «Победа» в этот день пройдет марафон заботы о дикой природе «Покормим птиц» и мастер-класс по аппликации «Братья наши меньшие».

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