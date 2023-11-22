Подмосковье 22 ноября 2023, 22:52 Жителям Подмосковья расскажут о том, как распознать фальшивые лотереи и розыгрыши Unsplash

Читать 360tv в

Вебинар «Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой» пройдет для жителей Подмосковья 24 ноября. Во время его проведения гражданам расскажут, как защититься от злоумышленников.

Мероприятие пройдет в рамках онлайн-проекта «Перезвони Сам». Его спикерами выступят специалисты департамента информационных технологий города Москва, представители всероссийских государственных лотерей «Столото», и другие.

Реклама

Проведение вебинара запланировано на 24 ноября. Для того, чтобы его посмотреть необходимо перейти по ссылке и нажать кнопку «Посмотреть трансляцию в VK». Его организовали для повышения безопасности граждан, чтобы объяснить, как не попасть в руки мошенников.

Главное управление региональной безопасности Московской области

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Он подчеркнул, что в регионе огромный запрос на технологичность обеспечения безопасности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».