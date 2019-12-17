Жителям Подмосковья расскажут о степенях очистки на мусоросжигательных заводах

Подмосковные власти готовы показать жителям мусоросжигательные заводы и рассказать о степенях очистки, которые не допустят загрязнения воздуха в ближайших населенных пунктах. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Пока завод еще строится, надо провести информационную работу — людям рассказать и показать. Мы вывозили жителей на стройку в Воскресенск, там они инженера компании, которая занимается технологией очистки, два часа мучили вопросами. Но много спекуляций по этой теме. Я думаю, они утихнут, когда „свалочное“ лобби поймет, что для них самая главная угроза не заводы. Самая страшная проблема для нелегального бизнеса — это комплекс переработки отходов», — рассказал Хромушин в интервью «Коммерсанту».

Он подчеркнул, что все параметры в проектной документации мусоросжигательных заводов соответствуют предельно допустимым концентрациям по выбросу, утвержденным нормативными документами даже не Московской области, а Российской Федерации. По словам Хромушина, на заводах не будут сжигать несортированный мусор, для этого на комплексах будут заготавливать топливо RDF, в котором полностью отсутствуют органика и стекло, а значит, оно будет более стабильно с точки зрения горения.

В Вене, например, об этом вообще особо не парятся, там очень простая сортировка — если на площадке перед заводом постоять, то там кипы текут, потому что в них органика присутствует. У нас этого не будет Евгений Хромушин.

Хромушин заметил, что труба от завода создает целую зону рассеивания выбросов, которая занимает несколько десятков километров. Поэтому в России есть понятие санитарно-защитной зоны, на границе которой все параметры по окружающей среде должны соответствовать предельно допустимым концентрациям.

Он также сообщил, что для заводов в Подмосковье выбрали японский консорциум Hitachi Zosen Inova, который осуществляет контроль за всеми процессами, в том числе за сгоранием и очисткой. По словам Хромушина, консорциум уже провел экспертизу для целей финансирования проекта.