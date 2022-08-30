Жителям Подмосковья расскажут о характеристиках земельного участка на областном геопортале

У жителей и инвесторов Подмосковья появилась возможность для оперативной оценки градостроительного и финансово-экономического потенциала территорий области — на региональном геопортале опубликовали сведения о трех миллионах границ земельных участков. Об этом сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На геопортале можно узнать о границах и характеристиках земельных участков, стоящих на учете в Едином государственном реестре недвижимости.

«Теперь у жителей и инвесторов появилась возможность наглядно определить наличие градостроительных и иных ограничений для конкретного земельного участка и узнать о его характеристиках: адресе, категории, виде разрешенного использования, кадастровой стоимости. Все это доступно на интерактивной карте Московской области, в разделе „Границы территорий“. Мы разместили на Геопортале 3 млн границ земельных участков, стоящих на учете в ЕГРН», — сказал Владислав Гордиенко.

Геопортал Подмосковья — это бесплатный публичный ресурс для жителей и представителей бизнеса региона, реализованный Мособлархитектурой. Он позволяет в режиме онлайн получать информацию о градостроительном потенциале земельных участков, планировочных ограничениях, пересечениях границ с землями иных категорий и многом другом.

Владислав Гордиенко добавил, что за все время работы портала пользователи обратились к нему уже более 3,5 миллиона раз.