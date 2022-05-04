Жителям Подмосковья рассказали об упрощенной регистрации дач

Зарегистрировать дачу в Подмосковье можно по упрощенной схеме, ведь в регионе действует дачная амнистия. Об этом жителям нескольких городских округов напомнили власти Подмосковья.

Представители Министерства имущественных отношений Московской области, Росреестра, региональных БТИ, налоговой инспекции, Министерства лесного хозяйства и пожарного надзора встретились с садоводами в Егорьевске, Королеве, Серебряных Прудах, Сергиевом Посаде, Волоколамске и Пущине.

«Дачную амнистию продлили, и у собственников есть возможность оформить свое имущество, если до сих пор по каким-то причинам они этого не сделали. Большое количество вопросов поступает к нам от граждан, которые получили дачи в советское время. У кого-то старые документы, у других их вовсе нет. Все это решаемо. Дачная амнистия для этого и введена, чтобы сама процедура оформления прав граждан была упрощенной и без административных препятствий», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она посоветовала не затягивать с регистрацией, ведь в противном случае дома могут признать самовольными постройками, и им будет грозить снос.

В Егорьевске находятся 279 СНТ, 1534 объекта там не зарегистрированы, в Королеве — 35 СНТ, не поставлены на учет 356 дач, в Серебряных Прудах при 61 СНТ не зарегистрировано 437. В Сергиевом посаде — 672 садовых некоммерческих товариществ, не оформлено 1970, в Волоколамске — 327 СНТ, в которых не зарегистрированы 4 837 объектов, в Пущино — 19 СНТ, не стоит на учете 164 дачи.