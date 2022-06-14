Жителям Подмосковья назвали преимущества транспортных карт

В Подмосковье жителям предлагают отказаться от бумажных билетов на проезд в железнодорожном общественном транспорте. Им советуют приобретать транспортные карты — на любую из них можно записать разовую поездку. Скоро об этом появятся специальные плакаты, которые разместят в поездах и на станциях.

Можно приобрести фирменную карту ЦППК, «Стрелку» или «Тройку». На каждой из них есть два специальных слота. Оба предназначены именно для поездок по железной дороге. Например, разовый билет туда и обратно занимает только один слот.

На «Тройке» и «Стрелке» есть слоты для разных видов транспорта. Там одновременно можно разместить билеты на пригородные поезда и на городской или подмосковный общественный транспорт. Посмотреть, что именно ранее было записано на карту, можно при помощи терминалов. Они есть в любом павильоне ЦППК.

В новых безналичных автоматах будет еще проще записывать поездки на карту. Ее больше не нужно будет вставлять внутрь аппарата, достаточно будет просто приложить.

У транспортных карт есть множество неоспоримых плюсов. Через них можно гораздо быстрее пройти через турникеты, не накапливать лишние бумажки в сумке и не бояться, что билет случайно потеряется и придется приобретать новый. Об этом расскажут плакаты, которых в ближайшее время появится больше восьми тысяч.