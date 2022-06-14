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    14 июня 2022, 17:09

    Жителям Подмосковья назвали преимущества транспортных карт

    Ирэна Вороник

    В Подмосковье жителям предлагают отказаться от бумажных билетов на проезд в железнодорожном общественном транспорте. Им советуют приобретать транспортные карты — на любую из них можно записать разовую поездку. Скоро об этом появятся специальные плакаты, которые разместят в поездах и на станциях.

    Жителям Подмосковья назвали преимущества транспортных карт

    Можно приобрести фирменную карту ЦППК, «Стрелку» или «Тройку». На каждой из них есть два специальных слота. Оба предназначены именно для поездок по железной дороге. Например, разовый билет туда и обратно занимает только один слот.

    На «Тройке» и «Стрелке» есть слоты для разных видов транспорта. Там одновременно можно разместить билеты на пригородные поезда и на городской или подмосковный общественный транспорт. Посмотреть, что именно ранее было записано на карту, можно при помощи терминалов. Они есть в любом павильоне ЦППК.

    В новых безналичных автоматах будет еще проще записывать поездки на карту. Ее больше не нужно будет вставлять внутрь аппарата, достаточно будет просто приложить.

    У транспортных карт есть множество неоспоримых плюсов. Через них можно гораздо быстрее пройти через турникеты, не накапливать лишние бумажки в сумке и не бояться, что билет случайно потеряется и придется приобретать новый. Об этом расскажут плакаты, которых в ближайшее время появится больше восьми тысяч.