Подмосковье 25 декабря 2023, 17:56 Жителям Подмосковья рассказали об оплате ЖКУ за декабрь Unsplash

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Жителям Подмосковье рассказали, как и когда оплачивать квитанции за ЖКХ за декабрь. Сроки их выпуска традиционно сдвинули, чтобы можно было встретить Новый год без долгов.

Как рассказали в расчетном центре Подмосковье, оплатить квитанции рекомендуют до 27 декабря. В некоторых округах даты могут быть другими. В ведомстве отметили, что если ноябрьские счета были оплачены позже 4 декабря, то оплата по услугам электро- и газоснабжения может не отобразиться в документе.

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Оплатить счета можно в личном кабинете на сайте расчетного центра, а также в мобильном предложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», где можно воспользоваться программой «Коммунальный бонус» и скидками.

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