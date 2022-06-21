Жителям Подмосковья рассказали об опасности купания детей без присмотра

Сотрудники региональной противопожарно-спасательной службы провели серию рейдов на водоемах Подмосковья. Во время патрулирования спасатели рассказали отдыхающим о важности сопровождения детей во время купания.

Заместитель начальника ведомства Анатолий Плевако рассказал, что родителям напомнили о запрете купания в неположенных местах и необходимости следить за детьми на водоемах.

«Кроме того, спасатели рекомендовали на пляжах ни на минуту не оставлять детей без присмотра; не разрешать малышам играть в воде, хватать за ноги товарищей, кричать, прыгать с возвышенностей. Шалость может обернуться трагедией», — отметил Анатолий Плевако.