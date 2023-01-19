Подмосковье 19 января 2023, 13:16 Жителям Подмосковья рассказали об опасности катания со стихийных зимних горок

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Сотрудники «Мособлпожспаса» проверили безопасность горок, которые жители используют для катания. Спасатели рассказали, каких склонов стоит избегать, чтобы отдых не закончился неприятностью.

Первый заместитель начальника службы Анатолий Плевако рассказал, что спасатели напомнили любителям активного отдыха, как отличить опасную горку. Так, склон не должен находиться вблизи водоема и дороги, а на спуске не должны быть препятствия в виде кустов, деревьев и пней. Рядом не должно быть линий электропередачи, ям, столбов и заборов.

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«Любой ухаб может спровоцировать изменение траектории движения катающегося, которое, в свою очередь, может стать причиной травмирования. Спасатели также рекомендовали отдыхающим не игнорировать таблички, запрещающие катание, установленные у склонов, и, выбирая места отдыха, все-таки отдавать предпочтение специально для этого оборудованным», — сказал он.

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