18 апреля 2023, 13:44
Жителям Подмосковья рассказали об изменениях в правилах земельных торгов с 1 марта
В комитете по конкурентной политике Московской области рассказали местным жителям об изменениях в земельных торгах. Они вступили в силу с 1 марта 2023 года.
В Подмосковье электронные торги начали работать с 2019 года. К 2022 году все аукционы по аренде и продаже земельных участков проводились только онлайн. В среднем на один объект претендовали по пять человек.
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С марта этого года в регионе отказались от публикации извещений о проведении электронных торгов в газетах по месту нахождения земельных участков. Время ожидания предложений о цене предмета аукциона сократили до 10 минут. После проведения торгов нельзя заключать договор 10 дней.
«Направление договора победителю аукциона в течение пяти дней после истечения моратория. Автоматическую интеграцию результатов торгов с электронной площадки на официальный сайт торгов», — заявили в ведомстве.
Также оператор электронной площадки может взимать плату с победителя торгов. Последнего обяжут заключать договор в электронной форме.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что вовлечение имущества в оборот — одна из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.
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