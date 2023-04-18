Подмосковье 18 апреля 2023, 13:44 Жителям Подмосковья рассказали об изменениях в правилах земельных торгов с 1 марта Комитет по конкурентной политике Московской области

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В комитете по конкурентной политике Московской области рассказали местным жителям об изменениях в земельных торгах. Они вступили в силу с 1 марта 2023 года.

В Подмосковье электронные торги начали работать с 2019 года. К 2022 году все аукционы по аренде и продаже земельных участков проводились только онлайн. В среднем на один объект претендовали по пять человек.

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С марта этого года в регионе отказались от публикации извещений о проведении электронных торгов в газетах по месту нахождения земельных участков. Время ожидания предложений о цене предмета аукциона сократили до 10 минут. После проведения торгов нельзя заключать договор 10 дней.

«Направление договора победителю аукциона в течение пяти дней после истечения моратория. Автоматическую интеграцию результатов торгов с электронной площадки на официальный сайт торгов», — заявили в ведомстве.

Также оператор электронной площадки может взимать плату с победителя торгов. Последнего обяжут заключать договор в электронной форме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что вовлечение имущества в оборот — одна из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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