Подмосковье 17 марта 2023, 13:30 Жителям Подмосковья рассказали об изменении расписания пригородных поездов в выходные дни

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Жителей Подмосковья предупредили о том, что в выходные дни с 18 по 31 марта расписание некоторых пригородных поездов изменится. Это связано с проведением работ по модернизации ж/д инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3.

Пригородные поезда на участках Москва — Тверь будут ходить по измененному расписанию, часть поездов отменят.

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С корректировками в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте «РЖД»в разделе «Пассажирам». Информация доступна также в мобильном приложении компании.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что железнодорожное сообщение продолжают развивать в Подмосковье. Его оснащают новыми поездами, строят новые вокзалы и пересадочные пункты.

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