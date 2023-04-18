18 апреля 2023, 03:28
Жителям Подмосковья рассказали о защите от укусов комаров в лесу
Комитет лесного хозяйства Московской области напомнил местным жителям, как уберечь себя от укусов комаров. Перед походом в лес следует обработать одежду и кожу репеллентами, специальными лосьонами или надеть браслеты от насекомых.
«Не пейте горячие напитки, иначе вспотеете и захотите раздеться. А ведь только этого и ждут вредные насекомые!» — порекомендовали в комитете.
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Для леса не подойдут короткие штаны, шорты, майки и футболки. Все тело должно быть закрыто, в том числе следует надеть закрытую обувь.
Сочетание запахов лимона и эвкалиптового масла сокращает количество укусов. Также насекомые не переносят запахи с нотками гвоздики, ванили или лаванды.
«Не бойтесь ходить на прогулку в ветреную погоду — ведь комар может приземлиться на человека, если скорость ветра не превышает 10 километров в час», — заявили в ведомстве.
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