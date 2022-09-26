Жителям Реутова рассказали о преимуществах «Добродела» и ЦУРа | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 23:55 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Реутова рассказали о преимуществах «Добродела» и ЦУРа

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Жителям Подмосковья рассказали о цифровой трансформации энергетического и коммунального хозяйства. На ежегодной конференции министерства энергетики Московской области «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы» обсудили опыт городского округа Реутов.

Глава Реутова Станислав Каторов поделился опытом муниципалитета по внедрению новых технологий в энергетической и коммунальной инфраструктуре.

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«Выступая на ежегодной конференции министерства энергетики Московской области, рассказал коллегам о возможностях, принципах и ведении новых внедренных стандартах в коммунальном кластере нашего города. В Реутове успешно функционирует интеллектуальный Центр управления регионом — инструмент прямой и эффективной коммуникации жителей с властями с целью решения проблем и предотвращения их возникновения в будущем. А платформа обратной связи в виде портала „Добродел“ и социальных сетей помогает в режиме реального времени отследить проблемы в сетях теплоснабжения, водопроводных, наружного освещения и в системе видеонаблюдения», — отметил Станислав Каторов.

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Глава Реутова уточнил также, что в работу интеллектуального Центра управления регионом внедрили систему диспетчеризации.

«Интегрированная цифровая система мониторинга позволяет отслеживать инженерные сети, анализировать информацию с контроллеров автоматизации о работе оборудования. Таким образом вся эксплуатационная и аварийная информация моментально передается в интеллектуальный центр, а жители узнаю о перебоях в эту же минуту через средства массовой информации и социальные сети», — подчеркнул Каторов.

На конференции главе Реутова Станиславу Каторову вручили благодарственное письмо министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина.

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