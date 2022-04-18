Жителям Подмосковья рассказали о ценах на пасхальные куличи в 2022 году

Россияне отпразднуют Пасху уже 24 апреля. В Минсельхозе Подмосковья сообщили, что в среднем кулич весом 400–500 граммов в сетевом магазине будет стоить от 290 рублей.

Если брать кулич российского производства на заказ, то цена будет в пределах 100 рублей за 100 граммов.

Цена на импортный кулич — от тысячи рублей и выше. Кроме того, купить его можно на пасхальной ярмарке, где стоимость начинается от 150 рублей за 400–500 граммов.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, при приготовлении кулича жителям потребуется в среднем 550 рублей на продукты: муку, молоко, дрожжи, яйца, масло, сахар, изюм. Но дополнительные затраты потребуются на украшение.

Однако все больше покупателей предпочитают заказывать уже готовые изделия, поскольку это экономит время Владислав Мурашов.

Жителям напомнили, что традиционно большой выбор куличей представят в Сергиевом Посаде — в лавке при Свято-Троицкой Сергиевой лавре.