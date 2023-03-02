Подмосковье 02 марта 2023, 14:21 Жителям Подмосковья рассказали о точках продажи постных котлет и паштетов из овощей

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Фермеры Подмосковья производят широкий выбор полезных и натуральных продуктов. Многие из них подготовили специально для Великого поста. Приобрести их можно онлайн на сайтах производителей и маркетплейсах. Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что фермерские хозяйства расширяют линейки товаров, ориентируясь на спрос. Некоторые из них подготовили специально для Великого поста.

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«Они производят продукты и полуфабрикаты, в составе которых только сырье растительного происхождения. Так, жители региона могут приобрести такую продукцию местных фермеров как постные котлеты, паштеты, колбасу, соленья, майонез, соусы и десерты», — добавил он.

Хозяйство «У нас ферма» в Орехово-Зуеве производит овощные паштеты, пирожки, соусы, крекеры и печенья для соблюдающих пост. Также там выпускают вареники с вишней, шпинатом и капустой и другие продукты без консервантов и ароматизаторов. Приобрести их можно на сайте.

Постные полуфабрикаты и соленья предлагает предприятие Зинаиды и Сергея Белан. Они изготавливают заправки для супов и маринованные овощи по семейным рецептам. Они доступны на сайте.

На маркетплейсах жители могут заказать растительные колбасы мясокомбината «Велком» в Истре. Их готовя с использованием люкс-протеина, который обладает высокой питательной ценностью. Продукт представлен в нескольких вариантах: с грибами, паприкой, брокколи и классический.

В Коломне изготавливают безбелковую постную пастилу и смокву с разными вкусами. Их делают из натуральных фруктов. Ее можно приобрести на сайте.

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