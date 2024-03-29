29 марта 2024, 18:03
Жителям Подмосковья рассказали о студенческих спасательных отрядах МЧС
В Подмосковье активно развиваются добровольческие движения и организации. В их числе — студенческие спасательные отряды МЧС. О том, как они помогают жителям, в интервью «360» рассказал председатель Совета Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области Никита Еськин.
«Эта организация общественная, молодежная, всероссийская. В каждом субъекте у нас есть региональное отделение. В том числе на территории Московской области уже порядка восьми лет наше региональное отделение развивается активно», — поделился собеседник.
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На сегодняшний день в составе организации находятся 17 местных отделений, 16 студенческих отрядов.
«В прошлом году мы запустили новый проект по развитию школьных спасательных отрядов. На сегодняшний момент у нас их 14», — добавил Еськин
По его словам, основной задачей организации является обеспечение безопасности совместно с профессиональными службами, такими как МЧС, МВД, ФСБ и ФСО. Волонтеры также помогают на крупных мероприятиях, где присутствуют первые лица государств.
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