Эксклюзив 29 марта 2024, 18:03 Жителям Подмосковья рассказали о студенческих спасательных отрядах МЧС Телеканал «360»

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В Подмосковье активно развиваются добровольческие движения и организации. В их числе — студенческие спасательные отряды МЧС. О том, как они помогают жителям, в интервью «360» рассказал председатель Совета Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области Никита Еськин.

«Эта организация общественная, молодежная, всероссийская. В каждом субъекте у нас есть региональное отделение. В том числе на территории Московской области уже порядка восьми лет наше региональное отделение развивается активно», — поделился собеседник.

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На сегодняшний день в составе организации находятся 17 местных отделений, 16 студенческих отрядов.

«В прошлом году мы запустили новый проект по развитию школьных спасательных отрядов. На сегодняшний момент у нас их 14», — добавил Еськин

По его словам, основной задачей организации является обеспечение безопасности совместно с профессиональными службами, такими как МЧС, МВД, ФСБ и ФСО. Волонтеры также помогают на крупных мероприятиях, где присутствуют первые лица государств.