Подмосковье 15 мая 2023, 11:05 Жителям Подмосковья рассказали о способах сообщить о борщевике онлайн Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Сезон борьбы с борщевиком Сосновского стартовал в регионе. В приложении «Проверки Подмосковья» взяли под контроль свыше 11 тысяч участков.

Как рассказала глава Мингосуправления области Надежда Куртяник, приложение используют для отчета об обработке территорий от сорняка.

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«Для этого специалист включает запись геотрека, фотографирует участок и отмечает, какую технику и какие химикаты использовал. Все результаты отображаются онлайн, и сотрудники администрации городского округа могут оценить качество работы. Также в приложении оперативно появляется информация о новых очагах произрастания борщевика Сосновского», — объяснила она.

Борщевик Сосновского — вредное растение, которое вызывает сильные ожоги. Оно быстро разрастается и несет угрозу для сельского хозяйства и экосистем. В прошлом году от него обработали свыше 20 тысяч гектаров территории в Подмосковье.

При обнаружении борщевика жители могут сообщить об этом на портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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