Подмосковье 22 марта 2023, 12:59 Жителям Подмосковья рассказали о способах распознать нелегальное такси

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Международный день таксиста отметят 22 марта. В честь этого Минтранс Подмосковья напомнил о том, как распознать легальное такси и не подвергнуть себя риску.

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Узнать легального таксиста можно по белому кузову с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и оранжевым фонарем на крыше. В салоне должна быть информация о водителе и компании, а также QR-код с разрешением на работу, который можно проверить на сайте. Поездки в таком транспорте безопасны.

В нелегальном такси пассажиры не застрахованы на случай аварии, а водители не имеют нужного разрешения. Они могут пренебрегать прохождением техосмотра и не иметь достаточный для работы стаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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