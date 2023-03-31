31 марта 2023, 10:41
Жителям Подмосковья рассказали о способах получения помощи омбудсмена в случае нарушения прав
Уполномоченный по правам человека Подмосковья Инна Фаевская помогает жителям по разным вопросам. Среди них — проблемы в области жилищных, земельных, социальных и других прав.
«Специфика обращений, которые поступают в наш аппарат, очень разнообразная — это вопросы и по жилищным правам, и по земельным, и по социальным, и многие другие. Наши сотрудники адресно разбирают каждое обращение», — отметила она.
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Обратиться за помощью жители могут по почте, прикрепив документы, подтверждающие нарушение прав, или заполнить форму на сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.
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