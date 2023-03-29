Подмосковье 29 марта 2023, 11:11 Жителям Подмосковья рассказали о способах погасить долги онлайн

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Своевременная оплата долгов позволяет избежать принудительных мер по исполнительным производствам. Сделать это можно через сайт службы судебных приставов Подмосковья.

Как рассказали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов Подмосковья, закрыть долги жители могут на сайте ведомства. Сервис также позволяет узнать данные о финансовых обязательствах и выбрать удобный способ оплаты.

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Должники также могут онлайн получить квитанцию для оплаты в кредитных учреждениях, а «Банк данных исполнительных производств» предложит погасить долг через «Госуслуги».

Дистанционная оплата долгов позволяет избежать посещения отделений судебных приставов и гарантирует отмену принудительных мер исполнения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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