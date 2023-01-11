Подмосковье 11 января 2023, 21:14 Жителям Подмосковья рассказали о способах оплаты коммунальных услуг в 2023 году

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Жителям Московской области напомнили о способах оплаты услуг ЖКХ в этом году. Абоненты могут сделать это в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и там же через кнопку «Оплатить квитанцию онлайн», в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в клиентских офисах компании, в отделениях «Почты России» и банках через терминалы.

«Мы видим подавляющий рост тенденции на управление жителями своих коммунальных услуг через онлайн-сервисы. К концу прошлого года почти два миллиона жителей Подмосковья зарегистрировали свои личные кабинеты на сайте МосОблЕИРЦ и более 1,2 миллиона скачали мобильные приложения с сервисом „Умная платежка“», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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В МосОблЕИРЦ уточнили, что при оплате коммунальных услуг через банки с абонентов могут взимать комиссии.

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Ознакомиться с адресами точек приема платежей, а также с адресами и режимом работы всех офисов расчетного центра можно на сайте мособлеирц.рф. Получить справочную информацию можно по телефону: 8-499-444-01-00.

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