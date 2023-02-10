Подмосковье 10 февраля 2023, 14:19 Жителям Подмосковья рассказали о современном лечении муковисцидоза в НИКИ детства

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Подмосковье создало условия для успешного лечения тяжелых заболеваний детей, хозяйство из Луховиц стало одним из лучших агростартапов региона, а музей в Серпухове подготовит масштабную программу к 105-летию. Об этом в эфире «Область перемен» рассказали учредитель фермы «Богатырское» Светлана Астапова, директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова и замдиректора НИКИ детства Елена Кондратьева.

Современное лечение сложных заболеваний

Отделение для лечения муковисцидоза помогает детям с этим редким диагнозом. Для этого их лечат новым поколением таргетных препаратов, которые не только снимают симптомы, но и воздействуют на причину заболевания.

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«Муковисцидоз является самым частым из редких заболеваний. Для России это один родившийся ребенок на девять-десять тысяч. У нас наблюдается в настоящее время 191 ребенок с этой болезнью, мы второй по стране регион по количеству пациентов с этим заболеванием», — сказала Елена Кондратьева

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При муковисцидозе поражается весь организм, особенно дыхательный тракт и поджелудочная железа. Лечение позволяет продлить жизнь и улучшить ее качество.

От сада – до агростартапа

Хозяйство «Богатырское» из Луховиц стало одним из самых успешных агростартапов Подмосковья. Учредитель Светлана Астапова рассказала, что все началось с идеи о создании яблоневого сада. Развить предприятие помогла «Школа фермеров», в которую хозяйка пошла в 2020 году.

«В школе фермеров обучают всем юридическим аспектам, документообороту, все законодательство по сельскому хозяйству, было много занятий о фермерстве», — объяснила она.

Все началось с 2800 саженцев антоновки на земле, взятой в аренду, а весной прошлого года компания стала претендентом на грант «Агростартап».

Юбилей в музее

Историко-художественный музей Серпухова в этом году отметит 105-летие. В честь этого он проведет культурные события всероссийского уровня, среди которых — выставка Архангельского.

Еще одним масштабным проектом станет проект «Братья Маковские. Константин и Владимир», а к Масленице в музее проведут мистический квест. Мероприятия поддержит региональное министерство культуры и туризма.

Сегодня посетитель не просто сторонний наблюдатель, это соучастник жизни музея, и многие музеи делают для этого все возможное. Жанна Алейникова

Жанна Алейникова добавила, что учреждение старается развиваться и добавлять новые формы коммуникации с посетителями.

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