Подмосковье 30 августа 2023, 15:33 Жителям Подмосковья рассказали о самых эффективных способах защиты от карманных мошенников Unsplash

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Карманные кражи могут произойти в любом общественном месте — в транспорте, на рынке или в магазине. Чтобы минимизировать риски и не стать жертвой воровства, стоит придерживаться простых правил.

Во-первых, не следует оставлять ценности без присмотра, особенно в толпе или в транспорте. Во-вторых, сумку необходимо держать за ремешки и лучше не носить ее на одном плече. В-третьих, нужно быть бдительными, если кто-то подходит слишком близко, а также не показывать открыто деньги или дорогие гаджеты.

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Особенно осторожным надо быть в туристических местах. Если жители заметили подозрительного человека, им следует сообщить об этом сотрудникам безопасности.

При обнаружении вора, действовать надо быстро — привлечь внимание людей и вызвать полицию. Если кража все же произошла, необходимо запомнить приметы преступника, направление, в котором он скрылся, и сразу же сообщить о случившемся в полицию.

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