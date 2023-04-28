Подмосковье 28 апреля 2023, 11:57 Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы поликлиник в майские праздники Пресс-служба Минздрава МО

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График работы медучреждений в мае утвердили в Подмосковье. Он изменится с 29 апреля по 9 мая.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, медучреждения будут работать в праздничные дни, но по сокращенному графику. Так, 29 апреля, а также 1, 6, 8 и 9 мая поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00.

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Записаться на прием к врачу жители могут через «Госуслуги», а также по телефону 122 и в самой поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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