Подмосковье 19 февраля 2024, 10:05 Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы МФЦ в праздники Медиасток.рф

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Офисы и подразделения МФЦ не будут работать в Подмосковье в День защитника Отечества и Международный женский день. При этом 22 февраля и 7 марта график останется без изменений.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, 22 февраля и 7 марта услуги в МФЦ будут оказывать в обычном режиме, а 23 февраля и 8 марта будут нерабочими. К обычному графику центры вернутся 24 февраля и 9 марта.

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